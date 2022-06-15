Лига наций

Фахівець після матчу поділився емоціями.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував нічиний результат матчу Ліги націй проти Ірландії (1:1).

"Хлопці молодці, дотягли. Сил вже не вистачало, це п'ятий матч за короткий проміжок часу. Тривалий збір дуже був, хлопці втомилися, хтось захворів. Була температура, багато хто захворів. Я всім вдячний. Брак у передачах – це все втома. Суперник був свіжішим, це було видно".

"1:1 – нічого страшного, добре, що відігралися. У перерві була розмова, вони зібралися та змогли вийти. Виникли проблеми у Маліновського та Матвієнка. Різник? Хороший воротар. Дали шанс, Діма свій шанс використав. У нас дуже багато перспективних воротарів у країні".

"Передаємо великий привіт ЗСУ. Хлопці, ми грали для вас. Щось не вийшло, але ми віддали усі сили, намагалися. Зробили все можливе. Подивимося, що буде восени. Ми зараз на першому місці Ліги націй", — сказав Петраков.

Нагадаємо, що збірна України — лідер своєї групи Ліги націй після чотирьох турів.