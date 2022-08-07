Ліга націй

Місцем дислокації команди повинна стати Варшава.

Збірна України у вересні продовжує свої матчі у рамках Ліги Націй. Перша гра запланована на 21 вересня проти Шотландії.

Головний тренер національної команди Олександр Петраков розповів про плани щодо зборів перед важливими матчами.

"Коли буде збір точно сказати поки що не можу — це залежить від того, як виступатимуть наші клуби в єврокубках. Швидше за все, ми зберемося десь під Варшавою, хотілося б десь 16 вересня, із гравцями, які, ми сподіваємося, будуть грати в єврокубках і базуватимуться в Польщі.

А щодо легіонерів, то я вже призначив тренування на вечір 19 вересня у Глазго — там команда збереться в повному складі. Ми прибудемо туди, вилетівши вранці з Варшави, а хлопці з іноземних чемпіонатів мають приїхати впродовж дня.

У турнірах на рівні національних команд немає прохідних ігор. Це — Ліга націй УЄФА, тут одна осічка може дорого коштувати. Це в клубній роботі можна десь програти, а потім надолужити. А тут програв — і фактично тебе вже немає як претендента на перемогу у групі.

Турнірна дистанція коротка, і всі поєдинки вирішальні. Не забуваймо, що Шотландія перед своїми вболівальниками прагнутиме взяти реванш за поразку в плей-офф. У нас же у Глазго через перебір жовтих карток не гратимуть два провідні виконавці — Забарний та Зінченко", — сказав Петраков.