Ліга націй

28-річний голкіпер "ірисок" отримав травму.

Воротар Евертона Джордан Пікфорд не зможе допомогти збірній Англії у майбутніх матчах Ліги націй. Про це повідомляє прес-служба клубу.

28-річний англієць отримав травму стегна у суботньому матчі АПЛ проти Ліверпуля (0:0).

Терміни його відновлення не вказані, але зазначається, що він зможе повернутися до тренувань лише після міжнародної перерви.

Також відзначимо, що у "ірисок" залишився один здоровий воротар в обоймі — Асмір Бегович, який цього сезону провів матч Кубка англійської ліги проти Флітвуда (1:0).

Наступний матч "іриски" проведуть проти Арсеналу в АПЛ. Гра відбудеться 11 вересня о 16:00 за київським часом.

Таким чином, Пікфорд пропустить матчі збірної Англії у Лізі націй проти Італії (23 вересня) та Німеччини (26 вересня).