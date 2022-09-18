Голкіпер збірної України прокоментував початок роботи команди на зборах.
Євген Волинець, фото УАФ
18 вересня 2022, 12:10
Національна збірна України під керівництвом Олександра Петракова розпочала підготовчий цикл до матчів Ліги націй УЄФА проти Шотландії та Вірменії.
Голкіпер "синьо-жовтих" та ковалівського Колосу Євген Волинець прокоментував свій перший досвід роботи разом із головною командою країни.
"Приємно працювати в такій атмосфері та з майстрами такого рівня, тому мені все подобається. Звісно, що непросто, бо одразу помітно високий клас футболістів, які є в нашій команді. Не просто так їх запрошували грати до АПЛ. Зрештою, мені складно, але цікаво.
Загальна атмосфера — супер. Усі на позитиві та підтримують один одного, тому дуже приємно працювати.
Олександр Петраков — достатньо вимогливий тренер. Ми з ним трохи поспілкувались, він мене ознайомив із загальним станом справ. Знайомимось, усе добре.
Працювати у Варшаві — одне задоволення. Усе в кайф. Поля — супер, умови — супер, тому нема чого жалітись. Потрошки відчуваю себе частиною збірної України", — заявив український виконавець.
Нагадаємо, що матч Шотландія — Україна відбудеться 21 вересня, о 21:45 за київським часом.