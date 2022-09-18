Ліга націй

Голкіпер збірної України прокоментував початок роботи команди на зборах.

Національна збірна України під керівництвом Олександра Петракова розпочала підготовчий цикл до матчів Ліги націй УЄФА проти Шотландії та Вірменії.

Голкіпер "синьо-жовтих" та ковалівського Колосу Євген Волинець прокоментував свій перший досвід роботи разом із головною командою країни.

"Приємно працювати в такій атмосфері та з майстрами такого рівня, тому мені все подобається. Звісно, що непросто, бо одразу помітно високий клас футболістів, які є в нашій команді. Не просто так їх запрошували грати до АПЛ. Зрештою, мені складно, але цікаво.

Загальна атмосфера — супер. Усі на позитиві та підтримують один одного, тому дуже приємно працювати.

Олександр Петраков — достатньо вимогливий тренер. Ми з ним трохи поспілкувались, він мене ознайомив із загальним станом справ. Знайомимось, усе добре.

Працювати у Варшаві — одне задоволення. Усе в кайф. Поля — супер, умови — супер, тому нема чого жалітись. Потрошки відчуваю себе частиною збірної України", — заявив український виконавець.

Нагадаємо, що матч Шотландія — Україна відбудеться 21 вересня, о 21:45 за київським часом.