Нападник збірної України прокоментував початок роботи команди на зборах.
Михайло Мудрик, Getty Images
19 вересня 2022, 09:31
Національна збірна України розпочала підготовчий цикл тренувань до ключових протистоянь у Лізі націй УЄФА.
Напередодні відбулось чергове заняття команди під керівництвом Олександра Петракова на полі стадіону Гутнік у Варшаві.
Один із учасників процесу, нападник донецького Шахтаря Михайло Мудрик, прокоментував настрій перед відповідальними зустрічами.
"Я вважаю, що ми виконали дуже хороший обсяг роботи на першому етапі зборів. Були два дні з високими навантаженнями, тому хлопці перебувають у кондиції. Усе добре, потрохи готуємось до матчу проти Шотландії.
Є відчуття єдиного колективу на тренуваннях, згадуємо наші зв’язки. Для цього зазвичай вистачає два-три тренування. Десь так воно й є зараз.
Кожна гра — це великий виклик для нас, але немає потреби в тому, аби зайвий раз нагадувати, що вся Україна буде спостерігати за нашою грою. Потрібно порадувати українців.
Коли в команді колектив є єдиним цілим, то її дуже важко перемогти, навіть якщо клас суперників вище", — заявив український виконавець.
Нагадаємо, що матч Шотландія — Україна відбудеться 21 вересня, о 21:45 за київським часом.