Ліга націй

Нападник збірної України прокоментував початок роботи команди на зборах.

Національна збірна України розпочала підготовчий цикл тренувань до ключових протистоянь у Лізі націй УЄФА.

Напередодні відбулось чергове заняття команди під керівництвом Олександра Петракова на полі стадіону Гутнік у Варшаві.

Один із учасників процесу, нападник донецького Шахтаря Михайло Мудрик, прокоментував настрій перед відповідальними зустрічами.

"Я вважаю, що ми виконали дуже хороший обсяг роботи на першому етапі зборів. Були два дні з високими навантаженнями, тому хлопці перебувають у кондиції. Усе добре, потрохи готуємось до матчу проти Шотландії.

Є відчуття єдиного колективу на тренуваннях, згадуємо наші зв’язки. Для цього зазвичай вистачає два-три тренування. Десь так воно й є зараз.

Кожна гра — це великий виклик для нас, але немає потреби в тому, аби зайвий раз нагадувати, що вся Україна буде спостерігати за нашою грою. Потрібно порадувати українців.

Коли в команді колектив є єдиним цілим, то її дуже важко перемогти, навіть якщо клас суперників вище", — заявив український виконавець.

Нагадаємо, що матч Шотландія — Україна відбудеться 21 вересня, о 21:45 за київським часом.