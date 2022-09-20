Ліга націй

Football.ua — про минулі зустрічі української та шотландської команд напередодні їхнього протистояння на стадії групового етапу Ліги націй.

У перенесеному матчі першого туру Ліги націй збірна України зіграє проти Шотландії. Матч пройде на Хемпден Парк у Глазго.

Група B1 1 Україна 3 7 2 Шотландія 3 6 3 Ірландія 4 4 4 Вірменія 4 3

Історія протистоянь двох команд налічує лише три поєдинки, про які ми вам нагадаємо.

На рахунку збірної України дві перемоги, які були здобуті у 2006 та 2022 роках. Також була й поразка української команди – 2007 року.

Перший матч між командами відбувся у рамках кваліфікації до чемпіонату Європи у 2006 році. Тоді Україна приймала суперника на заповненому НСК Олімпійський.

Команда тоді ще Олега Блохіна змогла здобути впевнену перемогу з рахунком 2:0 завдяки голам Олександра Кучера та Андрія Шевченка.

Україна — Шотландія 2:0

Голи: Кучер, 60, Шевченко, 90

Україна: Шовковський — Свидерський, Русол, Кучер, Несмачний — Шелаєв, Тимощук — Гусєв (Мілевський, 62), Калініченко (Воробей, 76) — Шевченко, Воронін (Шершун, 90+3)

Шотландія: Гордон — Колдвелл, Преслі, Вейр, Александер, Нейлсон (МакМанус, 89) — Фергюсон, Флетчер, Хартлі — МакФадден (Бойд, 73), Міллер

У матчі в Шотландії, який проходив на Хемпден Парк, українська команда зазнала поразки з рахунком 1:3.

Команда Олега Блохіна пропустила на четвертій та десятій хвилинах, після чого було дуже складно повернутися у боротьбу, але гол Шевченка в середині першого тайму подарував надію.

Втім, у другому таймі шотландці забили ще раз і досягли трьох набраних балів.

Зазначимо, що у тому відборі українська команда посіла четверте місце з 17 очками, поступившись Шотландії (24), Франції (26) та Італії (29).

Шотландія — Україна 3:1

Голи: Міллер, 4, МакКаллох, МакФадден, 68 — Шевченка, 24

Шотландія: Гордон — МакМанус, Вейр, МакКаллох (Дейлі, 60), Нейсміт, Хаттон — Фергюсон, Браун (Мелоуні, 76), Пірсон — МакФадден (О'Коннор, 80), Міллер

Україна: Шовковський — Єзерський, Кучер, Чигринський, Несмачний — Тимощук (Шелаєв, 73) — Гусєв (Ротань, 46), Шевченко, Воронін, Воробей (Назаренко, 62) — Гладкий

У півфінальному матчі плей-офф відбору на майбутній чемпіонат світу в Катарі національна збірна України здобула у гостях перемогу над Шотландією (3:1). Підопічні Олександра Петракова відправили у ворота шотландців три м'ячі, авторами яких стали Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Артем Довбик. Шотландці ж залишилися задовольнятися єдиним голом, який записав на свій рахунок Каллум Макгрегор.

Шотландія — Україна 1:3

Голи: Макгрегор, 79 — Ярмоленко, 33, Яремчук, 48, Довбик, 90+5



Шотландія: Гордон — Гікі, Мактоміней, Генлі, Купер (Гендрі, 68), Робертсон — Гілмор (Армстронг, 68), Макгрегор — Макгінн — Адамс, Дайкс (Крісті, 46).



Україна: Бущан — Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Степаненко (Сидорчук, 90+3) — Маліновський (Шапаренко, 72), Зінченко — Ярмоленко (Зубков, 78), Яремчук (Довбик, 78), Циганков (Мудрик, 72).



Попередження: Дайкс — Яремчук, Маліновський, Шапаренко.

Зазначимо, що за версією букмекерів, невеликим фаворитом наступної зустрічі є Шотландія: перемога оцінюється коефіцієнтом 2,37, нічия – 3,1, а успіх України – 3,25.

Нагадаємо, що матч Шотландія — Україна відбудеться 21 вересня. Почнеться гра о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.