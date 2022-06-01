ЧМ-2022. Отбор

Україна здолала Шотландію на шляху до чемпіонату світу

Football.ua разом з VBET — преміум-спонсором збірної України з футболу підбив підсумки неймовірної за рівнем емоцій гри.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Шотландія — Україна 1:3

Голи: Макгрегор, 79 — Ярмоленко, 33, Яремчук, 48, Довбик, 90+5



Шотландія: Гордон — Гікі, Мактоміней, Генлі, Купер (Гендрі, 68), Робертсон — Гілмор (Армстронг, 68), Макгрегор — Макгінн — Адамс, Дайкс (Крісті, 46).



Україна: Бущан — Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Степаненко (Сидорчук, 90+3) — Маліновський (Шапаренко, 72), Зінченко — Ярмоленко (Зубков, 78), Яремчук (Довбик, 78), Циганков (Мудрик, 72).



Попередження: Дайкс — Яремчук, Маліновський, Шапаренко.