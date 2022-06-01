ЧМ-2022. Отбор
01 червня 2022, 23:42
Україна здолала Шотландію на шляху до чемпіонату світу
Football.ua разом з VBET — преміум-спонсором збірної України з футболу підбив підсумки неймовірної за рівнем емоцій гри.
01 червня 2022, 23:42
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шотландія — Україна 1:3
Голи: Макгрегор, 79 — Ярмоленко, 33, Яремчук, 48, Довбик, 90+5
Шотландія: Гордон — Гікі, Мактоміней, Генлі, Купер (Гендрі, 68), Робертсон — Гілмор (Армстронг, 68), Макгрегор — Макгінн — Адамс, Дайкс (Крісті, 46).
Україна: Бущан — Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Степаненко (Сидорчук, 90+3) — Маліновський (Шапаренко, 72), Зінченко — Ярмоленко (Зубков, 78), Яремчук (Довбик, 78), Циганков (Мудрик, 72).
Попередження: Дайкс — Яремчук, Маліновський, Шапаренко.