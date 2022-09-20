Ліга націй

Тренер поспілкувався зі ЗМІ перед грою.

Головний тренер збірної України України Олександр Петраков напередодні матчу проти Шотландії у Лізі націй поспілкувався із пресою.

"В Миколенко є мікротравма, також і в Коваленка. Всі інші здорові. Завтра спробують поле, будемо вирішувати, кого випускати. В нас все добре, ми готуємось на гру".

"Щодо гравців молодіжної збірної в основній. Візьмемо Анатолія Трубіна. В травні він був в основній. Я його попросив, щоб він поїхав та допоміг молодіжній збірній. Тому, що Пятов мав зіграти гру прощальну проти Вірменії. Трубін, Сирота та Сікан — також.

Я вирішив, щоб вони поїхали в молодіжку. Але сказав, що якщо буде війна, я їх заберу. Але те, що трапилось з Бущаном... Я не міг з двома воротарями їхати у Шотландію. Зараз в Україні немає візових центрів, адже йде війна. Трубін зіграє, більше нічого казати не буду.

Гра у три центрбеки? Ми якось самі подумаємо, як нам грати".





"Росію відсторонили від ЄВРО-2024, а Білорусь — ні? Це рішення УЄФА, керівного органу. Я не буду це коментувати, адже в нас з УЄФА добрі стосунки. УЄФА та Чеферін нам допомагали".

"Федерація футболу рф хоче, щоб мене дискваліфікували? Ще раз би повторив все, що сказав до цього. Я від своїх слів не відмовляються. Це їх юристи послали.

Чи наклали на мене штраф за слова на адресу рф? Я не знаю, який був штраф. Але це правда. Президент УАФ про це мені сказав. Не знаю про суму".