Ярмоленко: РФ потрібно ізолювати від усього світу, тому що це країна-терорист

Ліга націй

Українець поділився думками щодо матчу напередодні.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко розповів про матч проти збірної Шотландії у рамках Ліги націй.

"Ми знаємо, чого очікувати від Шотландії. Ми налаштовуємося та гру та маємо план. Звичайно, ми знаємо, як зробити цю гру та виграти. Сподіваємось, що все піде за планом.

Країну росію потрібно ізолювати від усього світу, тому що це країна — терорист. Вони вбивають українців щодня, наших дітей. Тому ні про який спорт не може йти речі. Всі хочуть одного — щоб їх карали та ізолювали від усього світу. Буду радіти, якщо їх з усіх спортивних змагань приберуть.

Гра України на Гемпден парк в останній раз? Нічого з того моменту не змінилось. В нас в Україні йде війна. Ми хочемо принести радість всім українцям. Будемо грати за Україну, на наш народ. Хотім їх відволікти від війни та дати маленьку посмішку, хоча б на 90 хвилин.

Особисто про себе. Я знаходжусь у кращому стані. Ми в ОАЕ провели вже три гри. Тому я почуваюся краще, але це продемонструє завтрашня гра", — сказав Ярмоленко.