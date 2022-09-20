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    20 вересня 2022, 20:52

    Ярмоленко: РФ потрібно ізолювати від усього світу, тому що це країна-терорист

    Українець поділився думками щодо матчу напередодні.

    Андрій Ярмоленко, Getty Images
    Андрій Ярмоленко, Getty Images 20 вересня 2022, 20:52

    Капітан збірної України Андрій Ярмоленко розповів про матч проти збірної Шотландії у рамках Ліги націй.

    "Ми знаємо, чого очікувати від Шотландії. Ми налаштовуємося та гру та маємо план. Звичайно, ми знаємо, як зробити цю гру та виграти. Сподіваємось, що все піде за планом.

    Країну росію потрібно ізолювати від усього світу, тому що це країна — терорист. Вони вбивають українців щодня, наших дітей. Тому ні про який спорт не може йти речі. Всі хочуть одного — щоб їх карали та ізолювали від усього світу. Буду радіти, якщо їх з усіх спортивних змагань приберуть.

    Гра України на Гемпден парк в останній раз? Нічого з того моменту не змінилось. В нас в Україні йде війна. Ми хочемо принести радість всім українцям. Будемо грати за Україну, на наш народ. Хотім їх відволікти від війни та дати маленьку посмішку, хоча б на 90 хвилин.

    Особисто про себе. Я знаходжусь у кращому стані. Ми в ОАЕ провели вже три гри. Тому я почуваюся краще, але це продемонструє завтрашня гра", — сказав Ярмоленко.

    Нагадаємо, матч Шотландія — Україна відбудеться 21 вересня о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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