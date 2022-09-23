Завершилася низка ігор у лізі C.
Фото: twitter.com/EURO2024
23 вересня 2022, 00:59
Казахстан на своєму полі здолав Білорусь, Литва та Фарерські острови зіграли внічию, Словаччина програла Азербайджану, а Туреччина та Люксембург зіграв у результативну нічию.
Казахстан – білорусь 2:1
Голи: Габишев, 29, Зайнутдінов, 79 – Савицький, 45+3.
Литва — Фарерські острови 1:1
Голи: Слівка, 41 – Андреасен, 22.
Словаччина – Азербайджан 1:2
Голи: Їрка, 90+3 – Дадашов, 44, Хагвері, 90+5.
Туреччина — Люксембург 3:3
Голи: Ундер, 16, Шано, 39 (автогол), Юсек, 87 – де Граса, 8, Сінані, 37, Родрігеш, 69.