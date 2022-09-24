Ліга націй

Головний тренер німців — про поразку в матчі Ліги націй.

Збірна Німеччини в рамках поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги націй приймала на своєму полі Угорщину та поступилася з мінімальним рахунком.

Головний тренер німців Хансі-Дітер Флік відзначив корисність цієї поразки на цьому етапі.

"Цей матч розплющив очі, але зараз краще, ніж, якби це сталося на чемпіонаті світу. Ми дійсно погано грали в першому таймі, ми не були досить активні, нам не вистачало впевненості і ми припустилися занадто багато простих помилок.

Другий тайм був кращим, але ми не створили достатньо моментів", наводить слова Хансі-Дітера Фліка офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голу та огляд матчу між збірними Німеччини та Угорщини.