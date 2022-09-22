Футболіста призвали змінити травмованих гравців.
Максиміліан Арнольд. Getty Images
22 вересня 2022, 12:53
Хавбек Вольфсбурга Максиміліан Арнольд довикликаний головним тренером збірної Німеччини Хансом Фліком.
28-річний футболіст, який раніше вже мав досвід ігор за національну команду країни, вже прибув у її розташування.
Вже відомо про трьох футболістів, які не допоможуть Фліку у Лізі націй. Мануель Ноєр та Леон Горецка захворіли на коронавірус. Замість Горецки викликаний Арнольд. Ноєра призваний замінити Олівер Бауманн.
Також буде відсутній вінгер Боруссії Д Юліан Брандт. Він здав негативний тест на COVID-19, але захворів на застуду.
Збірна Німеччини 23 вересня протистоятиме збірній Угорщині, а 26 числа команда зійдеться зі збірною Англії.