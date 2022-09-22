Ліга націй

Футболіста призвали змінити травмованих гравців.

Хавбек Вольфсбурга Максиміліан Арнольд довикликаний головним тренером збірної Німеччини Хансом Фліком.

28-річний футболіст, який раніше вже мав досвід ігор за національну команду країни, вже прибув у її розташування.

🆕 Maximilian Arnold from @VfLWolfsburg_EN has been called into the squad by Hansi Flick and will join up with the team later today. pic.twitter.com/gh97jG7JHv — Germany (@DFB_Team_EN) September 21, 2022

Вже відомо про трьох футболістів, які не допоможуть Фліку у Лізі націй. Мануель Ноєр та Леон Горецка захворіли на коронавірус. Замість Горецки викликаний Арнольд. Ноєра призваний замінити Олівер Бауманн.

Також буде відсутній вінгер Боруссії Д Юліан Брандт. Він здав негативний тест на COVID-19, але захворів на застуду.

Збірна Німеччини 23 вересня протистоятиме збірній Угорщині, а 26 числа команда зійдеться зі збірною Англії.