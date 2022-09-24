Ліга націй

Кампанію колективу Гарета Саутгейта складає один із головних аутсайдерів турніру.

Збірна Англії напередодні програла Італії на полі суперників у рамках п’ятого туру Ліги націй УЄФА (0:1), що для неї означало виключно одне — команда Гарета Саутгейта в наступному розіграші братиме участь у матчах другого за силою дивізіону.

Італія — Англія 1:0 Відео голу та огляд матчу

Багато власних антирекордів побили "три леви" завдячуючи цьому негативному результату, зокрема не зумівши вперше за вісім років перемогти на відтинку в п’ять матчів.

Окрім цього, уже 450 хвилин Англія не може забити дебютний м’яч у матчі, що є найгіршим показником за 22 роки.

І на додачу колектив Гарета Саутгейта тепер може "пишатись" перебуванням у кампанії Сан-Маріно серед переліку національних команд, які не забивали м’ячів, окрім як із пенальті, у матчах третього в історії розіграшу Ліги націй.

Зазначимо, що представники маленької країни на Апеннінському півострові беруть участь у дивізіоні D, останньому за рейтингом, де грають у групі з Естонією та Мальтою.

На тлі цього головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт вважає, що його команда рухається в правильному напрямку.