Ліга націй

Фахівець висловився про впевнену перемогу у Єревані.

Головний тренер збірної України після перемоги над Вірменією у матчі Ліги націй поспілкувався із пресою.

"Футбол буває дуже жорстоким. Я був в такому положенні, в якому зараз знаходиться головний тренер збірної Вірменії та вся команда, 21 вересня. Хочу підтримати їх. Є такий вираз — вони потрапили під каток. Під наш каток.

Гол Ігнатенка? Не люблю виділяти одного гравця. Футбол — це командний вид спорту. Гол, як і помилка, — це ланцюг дій. Він молодець, рухаємося далі. Щодо складу на Шотландію. Я тренер, я ризикую. Який буде склад — я ще подумаю. Я не боюся критики, така в мене посада. Для мене ця критика була дуже важкою спочатку, а зараз я все розумію. А по складу — не скажу.

Я не здивований такому результату. Дуже добре, що після такої болючої поразки хлопці все зрозуміли та все виконали. Я їм дуже вдячний. Це чисто їхня перемога. Як тренеру, мені дуже приємно, що не опустили руки, вийшли та все виконали. Це заслуга хлопців. Молодці".

Також Петраков розповів про повну ротацію складу та поділився думками щодо майбутньої гри із Шотландією.

"Щоб ви знали! У мене в збірній немає основних гравців, у нас єдиний колектив. Не може бути у збірній перший та другий склад. Вийшли хлопці — і не підвели. Хоча було важко. Багато хлопців не мають ігрової практики в клубах, я заспокоїв їх та довірився. А вони все виконали.

Ми ще в грі та хочемо реваншу. А як воно вже вийде? Це спорт. Але ми хочемо обіграти Шотландію. Зробимо все можливе для цього. Але це спорт — ми не знаємо, як воно буде.

Дуже дякую Вірменії за те, як нас тут прийняли. Ми жили в готелі, з тренуваннями не було проблем — все дуже добре. Дякую. І бажаю, щоб у вас не було війни", — сказав Петраков.