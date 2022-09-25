Ліга націй

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У матчі шостого туру Ліги націй у першій групі Дивізіону D збірна Андорри не змогла обіграти національну команду Латвії.

Матч закінчився із рахунком 1:1. Рахунок у матчі було відкрито на початку другого тайму, коли на 50 хвилині відзначився Гутковскіс, але на 88 хвилині господарі відігралися зусиллями Росасу.

Огляд матчу

Андорра — Латвія 1:1

Голи: Росас, 88 — Гутковскіс, 50.

Джерело: MEGOGO