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Андорра — Латвія, twitter.com/KAJBUMBA
25 вересня 2022, 19:40
У матчі шостого туру Ліги націй у першій групі Дивізіону D збірна Андорри не змогла обіграти національну команду Латвії.
Матч закінчився із рахунком 1:1. Рахунок у матчі було відкрито на початку другого тайму, коли на 50 хвилині відзначився Гутковскіс, але на 88 хвилині господарі відігралися зусиллями Росасу.
Огляд матчу
Андорра — Латвія 1:1
Голи: Росас, 88 — Гутковскіс, 50.
Джерело: MEGOGO