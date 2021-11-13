ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.

В рамках девятого тура отборочного раунда чемпионата мира-2022 сборная Польши в заочном режиме старалась не отстать от национальной команды Англии в турнирной таблице.

Однако, коллектив Гарета Саутгейта успешно разгромил Албанию, поэтому даже уверенной победы команды Паулу Соузы над Андоррой на выезде было недостаточно для продолжения борьбы "бело-красных" за прямую путевку на мундиаль.

К слову, уже на первых секундах поединка хозяева поля умудрились остаться в меньшинстве, что в последствии упростило задачу их соперникам, однако не помешало андоррцам забить свой восьмой мяч в отборочном цикле, что для них уже является весомым достижением.

Обзор матча:

Андорра — Польша 1:4

Голы: Валес, 45 — Левандовски, 5, 73, Юзвяк, 11, Милик, 45+2.

Андорра: Икер Альварес — Сан-Николас, Макс Льовера, Валес (Гарсия, 66), Алаведра, Сервос — Клементе (Мартинес, 66), Вьейра, Пужоль (Росас, 62), Алаэс — Фернандес.

Польша: Щесны — Берешиньски, Глик, Рыбус — Юзвяк, Крыховяк (Линетти, 64), Клих (Пионтек, 64), Франковски (Кэш, 64) — Зелиньски — Левандовски, Милик (Швидерски, 77).

Предупреждения: Пужоль, Алаэс, Вьейра — Клих, Крыховяк.

Удаление: Фернандес, 1