У турнірі, на який топ-збірні все ще не звертають уваги, забивають красиві м’ячі.
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12 червня 2022, 11:01
Розіграш третього туру Ліги націй УЄФА в усіх чотирьох дивізіонах добіг кінця, тож ми вже маємо можливість підбивати певні підсумки станом на екватор групового етапу.
Зокрема, організатори турніру пропонують нам визначитися з автором найкращого голу за останні кілька днів.
До переліку претендентів увійшли наступні постріли:
– Жезус Рубіо Гомес (Андрора / vs Ліхтенштейн / 2:1);
– Якуп Андреасен (Фарерські острови / vs Литва / 2:1);
– Майкл Обафемі (Ірландія / vs Шотландія / 3:0);
– Жоау Канселу (Португалія / vs Чехія / 2:0).
Обрати найкращий, на вашу думку, гол третього туру Ліги націй УЄФА можна нижче в цьому матеріалі, а також на офіційному сайті турніру.