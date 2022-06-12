Розіграш третього туру Ліги націй УЄФА в усіх чотирьох дивізіонах добіг кінця, тож ми вже маємо можливість підбивати певні підсумки станом на екватор групового етапу.

Зокрема, організатори турніру пропонують нам визначитися з автором найкращого голу за останні кілька днів.

До переліку претендентів увійшли наступні постріли:

Жезус Рубіо Гомес (Андрора / vs Ліхтенштейн / 2:1);

Якуп Андреасен (Фарерські острови / vs Литва / 2:1);

Майкл Обафемі (Ірландія / vs Шотландія / 3:0);

Жоау Канселу (Португалія / vs Чехія / 2:0).

Обрати найкращий, на вашу думку, гол третього туру Ліги націй УЄФА можна нижче в цьому матеріалі, а також на офіційному сайті турніру.

 