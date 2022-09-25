Ліга націй

Відбулися перші сьогоднішні матчі Ліги націй.

Сьогодні, 25 вересня, пройшли два матчі шостого туру Ліги націй у першій групі Дивізіону D.

У першій грі збірна Андорри поділила очки із національною командою Латвії. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 50 хвилині, коли Гутковскіс скористався передачею Кролліса. Проте на останніх хвилинах матчу Андорра зрівняла рахунок зусиллями Росасу.

Після шести ігор Латвія з 13 очками посідає перше місце у групі, а Андорри – вісім балів та третій рядок.

Андорра — Латвія 1:1

Голи: Росас, 88 — Гутковскіс, 50.

У другій грі Молдова вирвала перемогу над Ліхтенштейном із рахунком 2:0. Обидва голи господарі забили після завершення основного часу матчу. На 92 хвилині відзначився Стін, а за кілька хвилин він же оформив дубль.

Молдова набрала ті ж 13 очок, що і Латвія і йде другою в групі, а Ліхтенштейн має нуль балів і четверте місце.

Молдова — Ліхтенштейн 2:0

Голи: Стін, 90+2, 90+4.