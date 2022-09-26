Ліга націй

Football.ua анонсує матч елітного дивізіону Ліги націй.

У рамках шостого туру Ліги націй зіграють між собою збірні Угорщини та Італії, де вирішиться переможешь групи A3.

Угорщина — Італія

Понеділок, 26 вересня, 21.45. Пушкаш Арена, Будапешт. Головний арбітр – Бенуа Бастьєн (Франція). пряма трансляція на MEGOGO.

Збірна Угорщини зуміла здивувати всіх. Граючи в такій тяжкій групі, де суперниками є Італія, Німеччина та Англія, за п'ять ігор вони зуміли набрати десять очок і лідирують у квартеті. При цьому угорці двічі зуміли обіграти англійців, внаслідок чого ті отримали пониження в класі, достроково вирушивши до ліги B.

Більшість була впевнена, що саме Угорщина аутсайдер групи, але насправді виявилося інакше. Тепер угорці можуть виборювати перемогу в групі, а для цього треба не програти італійцям на своєму полі. Враховуючи поточну форму збірної Угорщини, завдання є цілком досяжним.

Перемога у минулому турі над збірною Англії дозволила Італії повернутися у боротьбу за вихід до плей-оф Ліги націй. Італійців влаштовує лише перемога, інакше вони залишаться другими.

Цікаво, що з трьох пропущених голів у цьому розіграші Ліги націй збірна Угорщини пропустила два саме від Італії.

За версією букмекерів, Італія – фаворит зустрічі. Перемога гостей оцінюється коефіцієнтом 2.03, а перемога угорців – 4.10. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.30.

Орієнтовні склади:

Угорщина: Гулачі – Ланг, Орбан, Аттіла Салаї – Фіоло, Надь, Шефер, Керкес – Собослаї, Газдаг – Адам Салаї.

Італія: Доннарумма – Толої, Бонуччі, Ачербі – Ді Лоренцо, Крістанте, Жоржиньо, Барелла, Емерсон – Скамакка, Распадорі.

Не зіграють: Ролланд Салаї – Верратті, Пеллегріні, Політано, Тоналі, Іммобіле.

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