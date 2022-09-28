Ліга націй

Керманич України прокоментував невдачу в грі проти Шотландії.

Збірна України напередодні зазнала остаточної невдачі під час спроби повернути собі першу сходинку квартету B1 Ліги націй УЄФА, так і не відкривши рахунок в умовно домашньому протистоянні проти Шотландії (0:0).

Україна — Шотландія 0:0 Огляд матчу

Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков після завершення зустрічі прокоментував результат виступів його команди.

"Тим, як грали хлопці, я задоволений. Я не маю до них питань.

Збірній України не вистачило того ж, що й в Уельсі — реалізації. На такому рівні, коли є моменти, треба забивати. У нас вони були в першому таймі. Довбик виходив сам на сам із воротарем, Ярмоленко схибив, у Степаненка був момент після кутового.

Перша заміни була зроблена лише на 75 хвилині тому, що сьогодні були дуже важкі погодні умови. Проте ніхто не випадав із гри, а ввійти до перебігу подій на полі за таких умов було б непросто", — заявив український фахівець.