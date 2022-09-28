Ліга націй

Football.ua разом із партнером проекту, ТМ Львівське, оцінює дії футболістів збірної України у матчі шостого туру Ліги націй УЄФА.

Кожна поразка по-своєму може ставати унікальною, і навіть на тлі стратегічної невдачі, яка фактично коштувала рік згаяного часу, інколи можна знайти позитивні моменти. Проте друга половина гри проти Шотландії не залишила жодного бажання вдаватись у подробиці подій на футбольному полі. Гравці збірної України не виказали бажання до останнього боротись за перемогу, хоча багато говорили про це під час прес-конференцій цього місяця. Зрештою, суперники стримали "синьо-жовтих" навіть за суттєвих кадрових проблем, тому в подальшому перебуванні в дивізіоні B та, можливо, надскладній групі відборі до чемпіонату Євро-2024 ми можемо звинувачувати лише самих себе.

За підсумками голосування за підтримки спонсора збірної України ТМ Львівське приз "Лев матчу" у грі проти Шотландії отримав нападник нашої національної команди — Михайло Мудрик, який запам’ятався вболівальникам, передусім, створенням чи не найбільш загрозливого для воріт суперників гольового моменту, який змарнував Андрій Ярмоленко.

До лівого вінгера збірної взагалі було небагато питань за ходом цього матчу, у якому він був змушений зіштовхнутись із високою лінією захисників суперників. Там де Мудрик отримував простріл для ривків, шотландці залишались позаду ковтати пил, проте партнери також далеко не завжди встигали за його швидкими просуваннями. На жаль, у виконанні Михайла ми побачили лише один удар у звітній зустрічі, однак Гордону все одно довелось докласти чимало зусиль, аби його парирувати.

Football.ua оцінює гру футболістів збірної України у матчі на стадіоні Краковії ім. Юзефа Пілсудського (за 10-бальною шкалою).

Україна

Андрій Лунін — 6,0. Із точки зору роботи голкіпера, ця гра стала для Луніна не такою вже й складною. Український воротар отримав у свій бік лише один постріл у площину, із яким удало впорався, на чому його безпосередні втручання до загрозливих епізодів обмежились. Решту часу Андрій провів більше на перехопленням чужих подач.

Олександр Тимчик — 6,0. Наш правий захисник був одним із тих футболістів, який би в підсумку міг на загальному тлі перекрити недостатню активність в атаці збоку Андрія Ярмоленка, однак зрештою здивувати власною швидкістю знову в нього так і не вийшло. Із боротьбою в Тимчика також не все було добре, особливо — на другому поверсі, а передачі до чужого штрафного знаходили виключно гравців команди суперників.

Ілля Забарний — Микола Матвієнко — 6,0. Пара в центрі захисту збірної України не викликала своєю грою зайвих запитань. Стабільне позиціонування, спроби розпочинати атаки довгими переведеннями, контроль ситуації поблизу штрафного майданчика. Зрештою, Забарний та Матвієнко назбирали близько 20% від загального часу з м’ячем у ногах на обидві команди, тож жартома їх можна дорікнути скоріше за пасивність в атаці, аніж прогалинах в обороні.

Віталій Миколенко — 6,5. Коли на лівому фланзі впродовж майже всього ігрового часу може носитись Михайло Мудрик, від представника АПЛ потребується лишень не втрачати позицію в захисті та інколи робити підключення за спиною в нападника. Миколенка в плані оборонної роботи навантажували не дуже-то й сильно, тож він сміливо розташовувався поблизу центральної лінії, і ледь не став автором гольового пасу на Маліновського на завершення першого тайму.

Руслан Маліновський — 6,5. Гравець із найбільш загрозливим для воріт суперників ударом серед гравців нашої команди черговий матч за дощової погоди проводить за лічених спроб виконати дальні постріли. Це може виключно викликати питання, бо зрештою відбіркові матчі до мундіалю ми інколи витягували й за рахунок банальної кількості гольових моментів за участі Маліновського. Руслан грав із відповідним статусу зустрічі запалом, про що красномовно свідчили його емоції на лаві для запасних уже після відходу з поля, але стандартні положення в його виконанні зиску нам так і не принесли.

Данило Ігнатенко — Тарас Степаненко — 6,5. Спроба зіграти з двома опорними півзахисниками від нашого тренерського штабу виправдала себе лишень тому, що з центральної зони ми дійсно не отримували випадів від опонентів, та й узагалі дії шотландців у атаці стикались із відчутним супротивом із нашого боку. Зрештою, коли наставав час домінувати на чужій половині, Ігнатенко та Степаненко були перспективними опціями для підключень до атаки за рахунок власних потужних пострілів. Шкода, що жодна зі спроб так і не зазнала вдачі.

Андрій Ярмоленко — 3,0. Появою на полі з перших хвилин Ярмоленко вже долучив себе до багаторічної історії нашого футболу, тому залишалось лише зробити цей день по-справжньому святковим за рахунок результативної дії будь-якого ґатунку. Мудрик створив для Андрія відповідну нагоду, проте він її не використав, а в сухому залишку саме на цей промах більшість уболівальників запишуть нашу підсумкову невдачу. Хоча був у Ярмоленка ще й класний пас на хід Довбику в першому таймі, але потому на полі ми його майже не бачили.

Артем Довбик — 4,0. П’ять офсайдів було зафіксовано в гравців збірної України за ходом звітної зустрічі, і всі вони опинились на рахунку… Ні, усе ж таки центральний форвард забрав на себе тільки чотири положення "поза грою", а той, що залишився, узяв собі Ярмоленко. Гра в стилі Філіппо Індзагі була б для Довбика цілком виправданою, якби він зрештою забив би той гол із передачі Андрія, проте навіть із офсайдів переграти Гордона він так і не зумів.

Михайло Мудрик — 6,0.

Віктор Циганков, Роман Яремчук, Олександр Піхальонок, Олександр Зубков — із урахуванням часу виконання, усі заміни нашого тренерського штабу не мали жодного сенсу.

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