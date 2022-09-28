Ліга націй

Керманич Шотландії прокоментував зустріч проти України.

Збірна Шотландії напередодні зіпсувала настрій українським уболівальникам, не пустивши нашу національну команду до дивізіону A Ліги націй УЄФА (0:0).

Україна — Шотландія 0:0 Огляд матчу

Головний тренер "тартанової армії" Стів Кларк після завершення зустрічі прокоментував побачене на футбольному полі.

"Перед матчем проти України я сказав своїм футболістам: "Ми залишилися в боротьбі до останньої гри. Ми маємо зробити цей крок, аби продемонструвати, що ми прогресуємо. Ми маємо порадувати своїх уболівальників і поїхати додому в чудовому настрої. Це те, над чим ми працюємо".

Блискуче! Ми вийшли до Ліги А та будемо в другому кошику під час жеребкування відбірного турніру Євро-2024. Ми не збираємося зупинятися на досягнутому", — заявив шотландський фахівець.

Своїх наступних суперників за кваліфікацією до чемпіонату Європи-2024 в Німеччині збірна Шотландії, так само як і збірна України, дізнається 9 жовтня.