Ліга націй

Вперше в історії буде задіяний цей турнір серед жіночих національних команд.

Жеребкування першої в історії жіночої Ліги націй відбудеться 2 травня. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Дві ліги А та В складатимуться із 16 команд кожна. При цьому кожну лігу буде розбито на чотири групи по чотири команди.

Ліга С включатиме 19 команд, які будуть розділені на чотири групи по чотири команди та одну групу із трьох збірних.

Усі матчі проходитимуть протягом шести ігрових днів. Залежно від рейтингу на груповому етапі після шостого туру команди або збережуть свої позиції в лізі, або автоматично підвищаться чи понизяться, або братимуть участь у стикових матчах за підвищення та пониження в класі.

Склад ліг та посів перед жеребкуванням визначить чинний рейтинг жіночих національних команд.

Наразі збірна України знаходиться на 22 місці, що свідчить про те, що вона буде виступати у Лізі В.

У 2023 році вже визначено шість ігрових вікон: 20—22 та 23—26 вересня, 25—27 та 28—31 жовтня, 29 листопада — 1 грудня та 2—5 грудня.

Остаточний рейтинг Ліги націй визначить стартове становище збірних у кваліфікації Євро-2025, що розпочнеться навесні 2024 року.