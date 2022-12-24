Ліга націй

Церемонія жеребкування у Ньоні розпочнеться о 12:00 за київським часом.

Жеребкування фінального етапу Ліги націй цього сезону відбудеться 25 січня 2023 року у швейцарському Ньйоні. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Церемонія жеребкування, яке визначить півфінальні пари команд, розпочнеться о 12:00 за київським часом.

Нагадаємо, до півфіналу турніру пройшли збірні Нідерландів, Хорватії, Італії та Англії.

Поєдинки 1/2 фіналу пройдуть 14 та 15 червня 2023 року, а матч за третє місце та фінал — 18 червня.