ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Матчі відбудуться вже влітку 2023 року.

Виконавчий комітет УЄФА прийняв рішення щодо місця проведення фіналу чотирьох Ліги націй.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, фінальну частину турніру приймуть Нідерланди, а саме два міста — Роттердам та Енсхеде.

Зазначимо, що півфінали пройдуть 14-15 червня 2023 року, а матч за третє місце та фінал відбудуться 18 червня.

Нагадаємо, що до фіналу чотирьох вийшли Нідерланди, Італія, Хорватія та Іспанія. Жеребкування відбудеться в січні 2023 року.