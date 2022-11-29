Матчі відбудуться вже влітку 2023 року.
Стадіон в Роттердамі, getty images
29 листопада 2022, 23:57
Виконавчий комітет УЄФА прийняв рішення щодо місця проведення фіналу чотирьох Ліги націй.
Як повідомляє офіційний сайт УАФ, фінальну частину турніру приймуть Нідерланди, а саме два міста — Роттердам та Енсхеде.
Зазначимо, що півфінали пройдуть 14-15 червня 2023 року, а матч за третє місце та фінал відбудуться 18 червня.
Нагадаємо, що до фіналу чотирьох вийшли Нідерланди, Італія, Хорватія та Іспанія. Жеребкування відбудеться в січні 2023 року.