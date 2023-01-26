Ліга націй

Відтепер команди з других місць дивізіону А виходитимуть у плей-оф турніру.

УЄФА на черговому засіданні виконкому вирішив розширити формат розіграшу Ліги націй. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

З нового розіграшу турніру у плей-оф із дивізіону А виходитимуть не по одній команді, а по дві.

Таким чином, переможці та другі місця у групах виходитимуть до чвертьфіналу, а не як зараз до півфіналів.

Збірні гратимуть між собою два матчі — вдома та на виїзді. Ігри відбуватимуться у березні.

Тим часом, команда, яка посіла третє місце в дивізіоні А, гратиме матч з другим місцем дивізіону В за право залишитися або підвищитися в класі. Те саме стосується й інших дивізіонів нижче. Ця стадія турніру також складатиметься з двох матчів — вдома та на виїзді.

Раніше стали відомі півфінальні пари Ліги націй.