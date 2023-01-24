У країни-агресора відібрали право на проведення Суперкубку УЄФА у 2023 році.
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24 січня 2023, 15:33
Дискваліфікація російських клубів та збірних від УЄФА залишиться в силі, доки не закінчиться війна в Україні. Про це повідомляє Sky Sports.
Раніше з'явилася інформація, що керівництво рфс має намір провести переговори з УЄФА з приводу дискваліфікації.
Проте джерело заявляє, що дискваліфікацію знято не буде, а тема переговорів між країною-агресором та УЄФА полягає в обговоренні загального стану російського футболу, щоб знати інформацію про клуби у разі припинення війни.
Також наголошується, що у Казані відібрали право на проведення Суперкубку УЄФА у 2023 році.