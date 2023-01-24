Україна

Функціонер відповів на низку цікавих питань щодо міжнародної політики.

Президенту УАФ Андрію Павелку поставили низку питань щодо його діяльності.

Зокрема, журналіста цікавило, чому не було реакції від функціонера, коли:

“Ми всі пам'ятаємо, мабуть, перша спортивна Федерація, яка заборонила росії грати на міжнародних змаганнях — це був футбол. 25 лютого УЄФА приймає жорстке рішення. На наступний день ФІФА підтверджує це рішення. Казати, що ми щось недоробили – я би не поспішав”.

Росія хоче піти з УЄФА та грати в Азії. Ідуть переговори, згідно з останніми відомостями.

“Наразі ми спромоглись відсторонити всі клуби, всі збірні. Ви чули, наразі є якась зустріч в УЄФА. Це ж теж цікаво, чому вони там, що відбувається… Можу вам доповісти, що УЄФА ніколи не поверне російський футбол в змагання на європейському континенті. Я даю вам слово. Під час війни. Коли закінчиться війна на нашу користь, я в цьому впевнений, тоді будемо дивитись, за яких умов, як будуть відшкодовувати збитки українському футболу та інше.

Сьогодні росіяни будуть доповідати, як вони себе бачать при переході в азійську конфедерацію. Я би пожартвував, направив би їх в марсіанську конфедерацію, їм там місце. Закінчиться так само, як російський корабль.

Такі зустрічі ми не можемо заборонити: вони приїжджають, доповідають. Окей, переходьте. Будемо і там вас доганяти і блокувати”.

Журналіст запитав Андрія Павелко, чому він не допоміг Шахтарю, який вже надіслав скаргу до CAS, але Спортивний арбітражний суд в Лозані відмовив донецькому клубу у позові до ФІФА про відшкодування 50 мільйонів євро через введення нових правил про призупинення контрактів легіонерів.

“По Шахтарю. У нас була пряма розмова з усіма клубами. Це було дуже-дуже стислі терміни, в нас була комунікація.

Здається, сім клубів рф і один Шахтар подали скаргу на дії ФІФА. Увесь цей час я був на контакті із Шахтарем, із представниками ФІФА. Вони намагались прийняти таке нейтральне рішення, щоб для усіх сторін було приємним. На жаль, є обмеження по термінам. Наш клуб пропонував продовжити срок на місяць, вони дали два тижні. В дистанції була розбіжність. За два тижні було потрібно відпрацювати усі питання. Не змогли, було дуже багато легіонерів. Інші клуби змогли. У них не було оскаржень рішень ФІФА. Це був робочий момент, я був до нього залучений. Я допомагав Шахтарю знайти компроміс. Це не сталося. Рішення CAS ми знаємо. Була відмова.

Тому це питання було важке, але воно мало на увазі більш рішучої спрівпраці клуба з агентами, футболістами, щоб за два тижні вирішити це питання. Вони не змогли. В них є на то своє бачення”.

У кінці березня 2022 року ФІФА затвердила російську мову в якості одної з офіційних. Журналіст поцікавився, чому не було реакції від Павелка…

“На Конгрессі була моя реакція. Ми з ФІФА були в переписці. Ми написали своє бачення — цю мову треба виключити. Це питання було включено в повістку Конгресса до початку війни — до 24 лютого.

Це було рішення разом з арабською мовою, так як був ЧС-2022 у Катарі, а арабський світ наразі має вплив у футболі. Була мова арабська та російська мова не для рф, це був як компроміс для країн, які не розуміли арабську і трохи розуміли англійську.

Ми задали таке питання. Це питання було включено заздалегіть. Не можливо було відминити це питання заздалегіть на той Конгресс. В майбутньому ми обов'язково будемо піднімати це питання, а також, щоб була українська мова”, — сказал Андрій Павелко у ході прес-конференції.