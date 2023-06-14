Ліга націй

Бруно Петкович поділився очікуваннями від матчу проти Нідерландів.

Нападник збірної Хорватії Бруно Петкович прокоментував майбутній матч півфіналу Ліги націй проти Нідерландів.

"Нідерланди — сильна і справді класна команда. Чвертьфінал чемпіонату світу, можливо, навіть розчарував їх — вони чекали на більше, але зіткнулися з Аргентиною.

Нині Нідерланди грають удома і хочуть зробити щось велике. Однак я очікую, що Хорватія буде готова відповісти на це", — наводить слова Петковича офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Нідерланди – Хорватія пройде сьогодні, 14 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.