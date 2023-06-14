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Але поки хорват не розкриває своїх планів.

Лідер хорватської збірної Лука Модрич напередодні півфінального матчу Ліги націй проти Нідерландів поділився думками про своє майбутнє у національній команді.

"Завжди отримую задоволення від гри за збірну і щоразу, коли приїжджаю в команду. Усе це дарує радісні емоції. Доки я можу допомагати команді, немає причин не бути в її складі.

Матч проти Нідерландів буде важким. Нам протистоятиме молода команда із сильними футболістами, які повернулися на топрівень і зіграють на своєму полі. На щастя, нас підтримає багато наших уболівальників, і це додасть додаткової мотивації.

На цю мить я всіма думками пов'язаний з Лігою націй, а про мою кар'єру можна буде поговорити після турніру. Я вже ухвалив рішення щодо свого майбутнього у збірній, але поки не хочу його розкривати.

Було б приголомшливо виграти трофей у складі збірної Хорватії. Це стало б втіленням мрії. Ми досягли дивовижних результатів на двох останніх чемпіонатах світу в Росії та Катарі, але завоювання трофея стало було б новим гучним успіхом.

Ключ до нашого успіху — це, перш за все, високий клас, а потім сильна психологія. Матчі за збірну Хорватії, за кольори наших футболок, з любові до країни — все це штовхає нас уперед", — сказав Модрич.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги націй Хорватія зіграє проти Нідерландів. Гра відбудеться 14 червня. Переможець цієї пари у фіналі зустрінеться з Іспанією чи Італією.