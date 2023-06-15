Україна

Промова президента клубу після відходу Вірта.

Президент народного клубу Верес Іван Надєїн в коментарі інформаційній службі висловив свою позицію щодо прощання з Юрієм Віртом.

"Так історично склалося, що оголошення про призначення Юрія Вірта відбулося також 14-го червня. Чотири роки тому, у 2019-му. Такий збіг. Чотири роки потому — ми прощаємося.

Результати сезону, на мою думку, незадовільні. Завтра з цього приводу висловиться ще наглядова рада. Ми не виконали поставлених завдань. На жаль, головний тренер в першу чергу несе відповідальність за результат.

Які б емоції зараз нас не переповнювали — це складний процес і складні рішення. Треба все ж зробити паузу. Але ми точно не кажемо прощавай. Ми кажемо — до побачення.

І вболівальники підтримували тренера, і гравці. Коли ти такою перемогою прощаєшся з командою, залишаєш її в УПЛ — це великий бонус тренеру.

Сподіваюся, колись, через певний час Юрій Вірт знову може очолити Верес.

Зараз є кандидат на пост головного тренера. Поки не буду його називати. Він приїде, озвучить свою програму. Це буде трирічний контракт. Є чіткі зобов‘язання тренера, чіткі зобов‘язання клубу.

Безперечно, нам треба підсилюватися. Щоб 29-го липня ми на полі побачили яскраво інший Верес", - сказав Іван Надєїн.

Раніше повідомлялося, що Верес відправив у відставку головного тренера команди Юрія Вірта, незважаючи на збереження прописки в УПЛ.