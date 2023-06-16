Ліга націй

Роберто Манчіні підбив підсумки півфіналу Ліги націй з Іспанією.

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні прокоментував поразку своєї команди у півфінальному матчі Ліги націй проти Іспанії (1:2).

"Іспанія заслужила перемогу, незважаючи на те, що пізно забила вирішальний гол. Тактично наша гра трохи відрізнялася від того, що була зазвичай. Ймовірно, це коштувало нам гола наприкінці. Ми почали оновлювати склад на груповому етапі турніру. Але це не стало причиною поразки. У нас є кілька непоганих хлопців, і Фраттезі грав добре.

Іспанія — Італія 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

У першому таймі ми грали за схемою 3-5-2, і все пройшло непогано, як ми очікували. Ми потьмяніли після перерви, і мали проблеми з відбором м'яча. У другому таймі ми постійно перебували під тиском, і все могло скластися інакше, повернися до нашої звичної схеми 4-3-3. Ми могли б повернутися до четвірки захисників після заміни Бонуччі, але при цьому трохи віддали б володіння. Могли грати з вищою лінією оборони та сміливіше діяти в атаці у другому таймі. Ми надто зменшили оберти.

На даний момент у нас є кілька відмінних півзахисників та захисників, але не вистачає добрих нападників. Я сподіваюся, що в майбутньому гравці молодіжних збірних зможуть підтягнутися", — наводить слова Манчіні офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у матчі за третє місце Італія зіграє проти Нідерландів, які поступилися Хорватії. Гра пройде 18 червня.