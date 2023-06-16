Іспанія

В облік не бралися товариські поєдинки збірної Іспанії.

Вчора, 15 червня, збірна Іспанії обіграла Італію (2:1) та вийшла у фінал Ліги націй.

У цьому матчі взяв участь іспанський захисник Хесус Навас.

За інформацією OptaJose, Навас став найстаршим гравцем, який виходив на поле у складі збірної Іспанії, за винятком товариських поєдинків. На момент матчу Навасу було 37 років та 206 днів.

За цим показником Навас випередив Сантьяго Канісареса, який зіграв у матчі ЧС-2006 проти Саудівської Аравії у віці 36 років та 248 днів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Італія.