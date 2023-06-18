Ліга націй

Наставник іспанської збірної поділився своїми думками перед грою з Хорватією.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував майбутній матч фіналу Ліги націй проти Хорватії.

"У неділю зіграють дві відмінні команди, і фінальна гра буде рівною. Ми і Хорватія — дві з найкращих збірних у Європі.

Ми намагатимемося використовувати наші сильні сторони і отримуватимемо задоволення від цього. Наша головна мета — перевершити чудового суперника.

Ми обговорили всі можливі сценарії. Якщо вийде, то ми хочемо здобути перемогу в основний час. У них більше досвіду гри у додатковий час, але це футбол. Якщо ви виходите у фінал, то досвід має значення", — наводить слова де ла Фуенте офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Хорватія — Іспанія відбудеться сьогодні, 18 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.