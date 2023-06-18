Ліга націй

Мотиваційна промова гравця збірної Хорватії перед фіналом ЛН.

Нападник збірної Хорватії Бруно Петкович прокоментував майбутній матч фіналу Ліги націй проти Іспанії.

"Я міг би забити у матчах проти Бразилії та Нідерландів, але в цьому полягає сила команди. В одному матчі блищить один гравець, у другому матчі — інший, ця команда вибирає людину, щоб вона вела за собою. Я сподіваюся, що буде більше ігор, подібних до тієї, яку ми провели проти Нідерландів у півфіналі", — цитує гравця офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Хорватія — Іспанія відбудеться сьогодні, 18 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.