Німеччина

Клуб відзначив героя чемпіонського матчу.

Півзахисник Баварії Джамал Мусіала визнаний найкращим футболістом клубу у травні. Про це повідомляється на офіційному сайті мюнхенців.

20-річний хавбек набрав 71% голосів уболівальників.

Варто нагадати, що гол Джамала Мусіали на 89-й хвилині у ворота Кельну (2:1) приніс Баварії чемпіонський титул.

Додамо, що Мусіала потрапив у символічну збірну сезону в Бундеслізі.

Раніше Football.ua підбив підсумки сезону в німецькій Бундеслізі.