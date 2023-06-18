Клуб відзначив героя чемпіонського матчу.
ДЖАМАЛ МУСІАЛА, GETTY IMAGES
18 червня 2023, 15:59
Півзахисник Баварії Джамал Мусіала визнаний найкращим футболістом клубу у травні. Про це повідомляється на офіційному сайті мюнхенців.
20-річний хавбек набрав 71% голосів уболівальників.
Варто нагадати, що гол Джамала Мусіали на 89-й хвилині у ворота Кельну (2:1) приніс Баварії чемпіонський титул.
Додамо, що Мусіала потрапив у символічну збірну сезону в Бундеслізі.
Раніше Football.ua підбив підсумки сезону в німецькій Бундеслізі.