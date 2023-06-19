Ліга націй

Капітан розкритикував гру своєї збірної в матчі за третє місце ЛН.

Захисник збірної Нідерландіввисловився після поєдинку за третє місце Ліги націй, в якому його команда програла Італії (2:3).

"Якщо ми будемо грати так само, як в першому таймі проти італійців, то про чемпіонат Європи можна забути. Ми повинні нести відповідальність як команда.



У першому таймі проти Італії багато пішло не так. Зв'язок між гравцями був поганим, ми просто всюди спізнювалися. Ми просто були недостатньо гарно зіграні. Нам дійсно має бути соромно за самих себе", — сказав захисник.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Нідерланди — Італія у матчі за третє місце Ліги націй