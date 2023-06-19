Ліга націй

Неймовірне досягнення іспанця.

37-річний захисник збірної Іспанії Хесус Навас першим футболістом, якому вдалося виграти чемпіонат світу, чемпіонат Європи та Лігу націй. Нагадаємо, вчора іспанці у фіналі ЛН здолали хорватів.

Чемпіоном світу Навас став у 2010 році в ПАР, чемпіоном Європи у 2012-му – на Євро, яке проходило на полях України та Польщі.

До речі, нещодавно Навас став найстаршим гравцем, який виходив на поле у складі збірної Іспанії, за винятком товариських поєдинків. На момент матчу Навасу було 37 років та 206 днів.