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Відомо, хто зіграє в матчі відбору на Євро.

Тренерський штаб збірної України оголосив склад команди на матч третього туру відбору на Євро-2024 проти Мальти. Відзначимо, що до заявки на матч не потрапили Владислав Кочергін та Назарій Русин.

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 17. Юхим Конопля, 18. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 19. Данило Ігнатенко, 20. Олександр Зубков, 21. Георгій Судаков.

Нападники: 9. Владислав Ванат, 11. Артем Довбик.

Нагадаємо, матч Україна — Мальта відбудеться у понеділок, 19 червня, о 19:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями цієї зустрічі ми можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.

VBET вважає фаворитом збірну України, коефіцієнт на перемогу українців складає 1.35, тоді як тріумф Мальти – 7.50. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.