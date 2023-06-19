Ліга націй

Підсумки матчу від гравця голландської збірної.

Півзахисник збірної Нідерландів Коді Гакпо прокоментував поразку своєї команди в матчі за третє місце Ліги націй (2:3).

"Перший тайм у нас не вийшов. Бракувало інтенсивності, погано спілкувалися. Після перерви показали характер, повернулися у гру, але цього виявилося замало.

Звичайно, Рональд Куман був невдоволений першим таймом, ніхто не був задоволений. Він постарався підбадьорити нас. Також дуже допоміг перехід Френкі де Йонга до середньої лінії, всі знають його клас", — сказав півзахисник.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Нідерланди — Італія у матчі за третє місце Ліги націй.