Ліга націй

Підсумки матчу від тренера "Скуадри Адзурри".

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні прокоментував перемогу своєї команди в матчі за третє місце Ліги націй над Нідерландами (3:2).

"Дуже добре провели перший тайм, у другому грали не так солідно, але це було наслідком сильної втоми. Загалом гра подає надію. Було важливо перемогти у матчі за третє місце Ліги націй.

Коли перемагаєш, це завжди добре, і не має значення, граєш ти добре чи середньо. У першому таймі ми грали чудово, у другому рівень упав, бо всі дуже втомилися.

Коли Нідерланди атакували, всім нам було важко, але ми також мали шанси забити четвертий м'яч. Не вийшло, проте ми зробили хорошу роботу.

Дімарко забив чудовий гол. Буонджорно провів чудовий матч, йому було непросто, бо він звик до іншого футболу", — підсумував коуч.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Нідерланди — Італія у матчі за третє місце Ліги націй.