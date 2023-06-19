Підсумки матчу за третє місце Ліги націй від гравця "Скуадри Адзурри".
Федеріко Дімарко, сайт УЄФА
19 червня 2023, 13:42
Захисник збірної Італії та найкращий гравець матчу за третє місце Ліги націй Федеріко Дімарко прокоментував перемогу над Нідерландами (3:2).
"Це безперечно був непростий матч, але хороший, з великою кількістю голів. Було важливо перемогти та добре закінчити сезон. У другому таймі ми трохи здали, але думаю, це нормально, у всіх позаду довгий сезон. Нормально, коли відчуваєш утому в останньому матчі. Важливим був результат, і ми його досягли", — сказав Дімарко.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Нідерланди — Італія у матчі за третє місце Ліги націй.