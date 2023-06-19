Ліга націй

Підсумки матчу за третє місце Ліги націй від гравця "Скуадри Адзурри".

Захисник збірної Італії та найкращий гравець матчу за третє місце Ліги націй Федеріко Дімарко прокоментував перемогу над Нідерландами (3:2).

"Це безперечно був непростий матч, але хороший, з великою кількістю голів. Було важливо перемогти та добре закінчити сезон. У другому таймі ми трохи здали, але думаю, це нормально, у всіх позаду довгий сезон. Нормально, коли відчуваєш утому в останньому матчі. Важливим був результат, і ми його досягли", — сказав Дімарко.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Нідерланди — Італія у матчі за третє місце Ліги націй.