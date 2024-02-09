Ліга націй

Наставник бельгійської збірної поділився своїми думками після жеребкування Ліги націй.

Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско прокоментував результати жеребкування Ліги націй-2024/25.

"Погане чи хороше жеребкування — це залежить тільки від ваших очікувань. Особисто я задоволений. У цьому турнірі у нас завжди будуть сильні суперники, і ми це знали. Ми отримаємо хорошу нагоду зіграти проти найкращих команд після Євро-2024.

Наша мета – перемагати, хоч би хто був у суперниках. Збірна Франції дуже сильна, у цій команді багато хороших гравців навіть на лаві запасних. Щодо Італії, то я радий майбутнім іграм із цією збірною, оскільки там живе моя сім'я. Для мене це щось особливе", – наводить слова Тедеско Football-Italia.

Нагадаємо, Бельгія зіграє у групі Ліги націй зі збірними Франції, Італії та Ізраїлю.