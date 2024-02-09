Ліга націй

Команда Сергія Реброва зустрінеться з Чехією, Албанією та Грузією.

У французькому Парижі відбулося жеребкування четвертого в історії розіграшу Ліги націй УЄФА, за підсумками якого національна збірна України дізналася своїх суперників та зіграє у квартеті B1 із Чехією, Албанією та Грузією.

Пресслужба УАФ оголосила календар підопічних Сергія Реброва на майбутній розіграш Ліги націй-2024/25.

Нагадаємо, раніше про результати жеребкування Ліги націй-2024/25 висловилися головний тренер збірної України Сергій Ребров, керманич збірної Албанії Сільвіньо та головний тренер збірної Чехії Іван Гашек.