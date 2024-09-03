Ліга націй

Бразильський фахівець висловився перед матчами Ліги націй.

Головний тренер збірної Албанії Сілвіньйо прокоментував вибір футболістів у національну команду перед матчами Ліги націй проти України та Грузії.

"У списку викликаних відсутній Армандо Броя – ми до кінця сподівалися на його присутність, спілкувалися з Евертоном, але в нього проблема з ахіллом, він ледве приступив до тренувань, і в найближчі 10-15 днів не зможе нам допомогти. Якнайшвидшого одужання Армандо, а на його місце ми запросили Мюрто Узуні, але це нелегкий вибір.

Коли ми говоримо про розширений список, то Мучі та Муколлі травмовані, а Етріт Беріша нині без команди, інакше вони були б із нами. Для збірної важливо знаходити нові таланти, і ми звернули увагу на Браяна Груду, але у нього два громадянства і є вибір, яку країну представляти. Але ми все одно виконали чудову роботу і, сподіваюся, вона окупиться.

Ліга націй – важливе змагання, вона може допомогти нам потрапити на чемпіонат світу. Збірні Чехії, України та Грузії – сильні команди, матчі з ними покажуть, на що ми здатні. Ми не будемо проводити експерименти, Шеррі, Хадрой і Сімоне раніше залучалися до команди, вперше викликані тільки Зека та Спахіу. Але це не завадить нам виходити на поле з душею і серцем", — наводить слова Сілвіньйо Gazeta-Shqip.

Нагадаємо, матч Албанії проти України відбудеться 7 вересня, а проти Грузії – 10 вересня.

Раніше повідомлялося, що Джимсіті може пропустити матч проти України.