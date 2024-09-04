Ліга націй

Хавбек "синьо-жовтих" поділився своїми думками перед матчами Ліги націй.

Півзахисник збірної України Олександр Піхальонок прокоментував майбутні матчі "синьо-жовтих" у Лізі націй.

"Звичайно скучив за збірною. Радий повернутися до розташування національної команди. Тепер головне себе проявити та намагатися перемогти у кожному матчі.

Втоми після клубних матчів зараз немає, бо це лише початок сезону. Так, багато їздили, були дуже важкі матчі, але зараз другий відновлювальний день, а завтра вже розпочнеться робота та готуватимемося до Албанії.

Звичайно, всі стежать за новинами про те, що відбувається в Україні. Це жахіття, це війна і щодня то ракети прилітають, то шахеди. Це неприпустимо у 2024 році.

Артем Довбик у Рому не кличе. Звичайно йому потрібен час. Новий чемпіонат, команда та потрібна адаптація. Думаю, у нього все буде гаразд, але не в матчі проти київського Динамо. Трохи з ним поговорили після жеребкування – майже нічого не обговорювали.

Я дивився матчі албанців та чехів на Євро. Вони грають у силовий футбол та діють на конртатаках. Дуже цікаві команди", — сказав Піхальонок в інтерв'ю ВЗБІРНА.

Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував майбутні матчі Ліги націй.