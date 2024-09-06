Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 5 вересня 2024 року.

Збірна Польщі у стартовому матчі Ліги націй у гостях вирвала перемогу над Шотландією (3:2).

Рахунок у матчі було відкрито на восьмій хвилині зусиллями Шиманські, після чого наприкінці тайму Левандовські реалізував пенальті.

На старті другого тайму шотландці відіграли один м'яч завдяки влучному удару Гілмора, а на 76 хвилині Мактоміней зрівняв цифри на табло.

Проте останнє слово було за поляками, коли на сьомій компенсованій хвилині голом з пенальті відзначився Залевські.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шотландія — Польща у рамках 1-го туру Ліги націй-2024/25:

Шотландія — Польща 2:3

Голи: Гілмор, 46, Мактоміней, 76 — Шиманські, 8, Левандовські, 44 (пен), Залевські, 90+7 (пен).

Шотландія: Ганн, Робертсон, Маккена, Генлі, Ралстон, Маклін (Доук, 71), Гілмор (Морган 82), Крісті (Голд, 71), Мактоміней, Макгінн, Дайкс (Шенкленд, 71).

Польща: Булка, Ківьор (Валюкевич, 46), Давидович, Беднарек, Залевські, Урбанські, Зелінські (Модер, 82), Шиманські (Сліш, 82), Франковські, Левандовські (Букса, 72), Пьонтек (Петровські, 72)

Попередження: Давидович, Залевські, Сліш.