Український хавбек поділився своїми думками перед грою з Албанією.
Сергій Сидорчук, УАФ
07 вересня 2024, 14:23
Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук прокоментував майбутній матч Ліги націй проти Албанії.
"Втрата форварда такого, як Довбик, це втрата для будь-якої команди. Але у нас є Роман Яремчук та Владислав Ванат.
Нам потрібно бути уважними з албанцями, тому що у них швидкі непогані фланги і всередині поля є люди, які можуть віддати цей пас, у перехідних фазах вони дуже сильні.
Можливо, мʼяча у нас буде більше, але якщо у тебе мʼяч, це не означає, що ти контролюєш всю гру", — наводить слова Сидорчука ВЗБІРНА.
Нагадаємо, матч Україна – Албанія відбудеться сьогодні, 7 вересня, о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.