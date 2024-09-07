Ліга націй

Український хавбек поділився своїми думками перед грою з Албанією.

Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук прокоментував майбутній матч Ліги націй проти Албанії.

"Втрата форварда такого, як Довбик, це втрата для будь-якої команди. Але у нас є Роман Яремчук та Владислав Ванат.

Нам потрібно бути уважними з албанцями, тому що у них швидкі непогані фланги і всередині поля є люди, які можуть віддати цей пас, у перехідних фазах вони дуже сильні.

Можливо, мʼяча у нас буде більше, але якщо у тебе мʼяч, це не означає, що ти контролюєш всю гру", — наводить слова Сидорчука ВЗБІРНА.

Нагадаємо, матч Україна – Албанія відбудеться сьогодні, 7 вересня, о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.