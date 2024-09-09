Ліга націй

Колектив Стіва Кларка знову без перемоги.

В рамках 2-го туру Ліги націй, збірна Шотландії на виїзді поступилася національній команді Португалії (1:2).

Після цього матчу безвиграшна серія "тартанової армії" в офіційних матчах продовжилася до восьми зустрічей. Таким чином збірна Шотландії під керівництвом Стіва Кларка встановила історичний антирекорд.

Востаннє шотландці перемагали в офіційному матчі 8-го вересня 2023 року у відборі до Євро-2024 над збірною Кіпру (3:0).

Наразі збірна Шотландії посідає останнє місце у групі А1 Ліги націй, не набравши жодного очка в двох стартових матчах.