Колектив Стіва Кларка знову без перемоги.
Шотландія, getty images
09 вересня 2024, 18:47
В рамках 2-го туру Ліги націй, збірна Шотландії на виїзді поступилася національній команді Португалії (1:2).
Після цього матчу безвиграшна серія "тартанової армії" в офіційних матчах продовжилася до восьми зустрічей. Таким чином збірна Шотландії під керівництвом Стіва Кларка встановила історичний антирекорд.
Востаннє шотландці перемагали в офіційному матчі 8-го вересня 2023 року у відборі до Євро-2024 над збірною Кіпру (3:0).
Наразі збірна Шотландії посідає останнє місце у групі А1 Ліги націй, не набравши жодного очка в двох стартових матчах.