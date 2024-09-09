Завершилися поєдинки другого туру.
Ізраїль - Італія, Getty Images
09 вересня 2024, 23:59
У понеділок, 9 вересня, відбулися матчі другого туру групового етапу Ліги націй.
Зокрема, збірна Італії зуміла на виїзді здолати Ізраїль, Туреччина — Ісландію, Словенія — Казахстан, а також результати інших зустрічей.
Ізраїль — Італія 1:2
Голи: 0:1 — 38 Фраттезі, 0:2 — 62 Кін, 1:2 — 90 Абу-Фані.
Ізраїль: Джарафі, Ревіво, Шломо, Нахміас, Ехезкель, Каніховський (Абу-Фані, 67), Лаві (Джабер, 46), Перец (Сафурі, 67), Соломон, Абада (Давід, 78), Халайлі (Глух, 46).
Італія: Доннарумма, Бастоні, Буонджорно, Гатті, Распадорі (Брешіаніні, 63), Дімарко (Удоджі, 71), Белланова (Камб'язо, 63), Тоналі, Річчі (Дзакканьї, 86), Фраттезі, Кін (Ретегі, 86).
Попередження: Гатті (73), Джабер (88), Бен-Шимон (88), Ехезкель (90+2), Ревіво (90+4).
Словенія — Казахстан 3:0
Голи: Шешко, 23, 28, 63.
Туреччина - Ісландія 3:1
Голи: Актюркоглу, 2, 52, 88 — Паульссон, 37.
Чорногорія — Уельс 1:2
Голи: 0:1 — 1 Мур, 0:2 — 3 Вілсон, 1:2 — 73 Цамай.
Румунія - Литва 3:1
Голи: 1:0 — 4 Міхеіле, 1:1 — 34 Кучіс, 2:1 — 87, пенальті Марін, 3:1 — 90+2 Мітріце.
Норвегія - Австрія 2:1
Гол: Мюхре, 9, Голанд, 80 — Забітцер, 37.